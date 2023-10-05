Обстрел кафе-магазина в Харьковской области: Клименко заявил, что удар могли специально навести (фото)

На месте ужасного авиаудара в кафе-магазине на Харьковщины работают руководители полиции и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время устанавливаются лица, которые могли навести удар на этот объект.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, удар на кафе-магазин в селе Гроза Купянского района, где погибли 50 человек, могли навести.

"Работают руководители полиции, руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работают работники Службы безопасности, которые устанавливают возможных граждан, которые могли бы навести на этот объект врага... Удар ракеты был настолько точен, это достаточно небольшое помещение для того, чтобы так точно у него попасть. Поэтому есть подозрение в Службе безопасности и полиции, что мы можем этот вариант обязательно проверить", — подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, российские оккупанты обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. По состоянию на 17.15 известно о 50 погибших, среди которых ребенок.

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