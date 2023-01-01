Обстрел Киева в канун Нового года: показали обломки сбитой российской ракеты (фото)

Часть ракеты Х-55 была найдена в Киевской области.

В Киевской области обнаружили обломки сбитой российской ракеты, которую оккупанты 31 декабря выпустили по Украине.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Обломки российской ракеты были обнаружены посреди поля возле одного из населенных пунктов Киевщины.

Фото: Андрей Небитов

"Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины после вчерашнего массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле недалеко от населенного пункта. Пострадавшие и разрушения отсутствуют", — написал Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Ракетный обстрел Украины 31 декабря

Российские террористы 31 декабря в канун Нового года совершили новый масштабный ракетный обстрел Украины. По предварительным данным, 31 декабря оккупанты выпустили по Украине более 20 крылатых ракет. ПВО ликвидировало 12 из них.

Террористы повредили в Киеве гостиницу и корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также террористы атаковали Николаев и Хмельницкий. В Хмельницке из-за обстрелов террористов погибла 22-летняя девушка.

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