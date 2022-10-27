Обстрел Киевщины и взрывы в Запорожье: главные новости ночи 27 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 27 октября:
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что от вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода. Есть информация о пожаре. Читать дальше –>
- Украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа. Читать дальше –>
- Враг нанес удар по одной из общин Киевской области. Читать дальше –>
- В Киевской области работало ПВО. Читать дальше –>
- Противник выискивает способы обновить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. Читать дальше –>
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