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Обстрел Киевщины и взрывы в Запорожье: главные новости ночи 27 октября

Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел Киевщины и взрывы в Запорожье: главные новости ночи 27 октября

Фото: Pexels

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 27 октября:

  • Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал, что от вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода. Есть информация о пожаре. Читать дальше –>
  • Украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа. Читать дальше –>
  • Враг нанес удар по одной из общин Киевской области. Читать дальше –>
  • В Киевской области работало ПВО. Читать дальше –>
  • Противник выискивает способы обновить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
17к
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