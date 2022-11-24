Обстрел Киевщины: возросло количество жертв, свет вернули в 70% домов

В результате ракетных обстрелов Киевщины умер уже седьмой человек, без электроэнергии остаются 70% жителей области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевщина. В результате вчерашнего обстрела по состоянию на данный момент в реанимации умер седьмой человек. Светлая память погибшим", – говорится в заявлении.

Кулеба сообщил, что энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электричество в области. Так, около 100 бригад работают круглосуточно. Без электроснабжения остаются 70% жителей Киевской области.

Глава ОВА также призвал жителей региона пользоваться "Пунктами незламності", где можно согреться и зарядить телефоны.

Напомним, российские оккупанты 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву и области. Так, вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры, многоэтажку в Вышгороде и жилищный сектор в пгт Чабаны.

Уже 24 ноября глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что в результате атаки были разрушены дома еще в нескольких населенных пунктах – Забирье, Глевасе и Украинке.

Вся Киевская область оказалась без света в результате атаки.

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