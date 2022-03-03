Обстрел Константиновки армией РФ унес жизни еще одного гражданского

Обстрел Константиновки армией РФ унес жизни еще одного гражданского

С начала российской агрессии погибли 37 жителей региона.

В результате российских обстрелов в Константиновке Донецкой области погиб еще один мирный житель.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Кроме того, трое жителей города получили ранения.

Всего с начала войны, 24 февраля, в Донецкой области погибли 37 человек. А 183 получили ранения.

Глава области отметил, что россияне непрерывно бьют по жилым кварталам. Достается Левобережному району Мариуполи. Сколько там жертв и раненых пока сказать невозможно.