Обстрел Константиновки кассетными боеприпасами: умерла 12-летняя девочка, которую сутки спасали медики

В больнице вечером, 25 июля, скончалась 12-летняя девочка. Она 24 июля попала под российские обстрелы Константиновки кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Он отметил, что российские террористы 24 июля обстреляли отдыхавших на берегу водоема в Константиновке людей, кассетными боеприпасами. На месте трагедии погиб 10-летний мальчик. Впоследствии в больнице скончался 28-летний мужчина.

"В 19:25 поступило ужасное сообщение о том, что девочка 2011 года после проведения операций и необходимых реанимационных мероприятий, к сожалению, умерла. Погибли три человека, из них два ребенка: мальчик на месте обстрела и 28-летний мужчина. Шесть человек пострадали, из них 3 ребенка", — сказал Кириленко.

Он отметил, что мать 10-летнего мальчика, погибшего из-за обстрела, госпитализировали в больницу в соседнюю область, поскольку ее состояние ухудшилось.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что российские террористы кассетными боеприпасами ударили по Константиновке.

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