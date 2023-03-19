Обстрел Краматорска кассетными боеприпасами: подробности от местных жителей (видео)

Число пострадавших в результате вражеского обстрела Краматорска кассетными боеприпасами, который произошел 18 марта, возросло до 10 человек. Также по меньшей мере два человека погибли.

Местные жители рассказали о подробностях очередной атаки захватчиков, сообщает Донецкая ОВА.

"Прилетело. Очень много было взрывов. С ребенком на поле упали, лежали, пока все закончится. Не передать словами то, что здесь произошло", — сказал краматорчанин Андрей.

Мужчина говорит, что его семье повезло. Они были в доме, когда "прилетело" в гараж возле него.

Местная жительница Лина рассказала, что обстрел начался, когда она возвращалась домой после встречи со своей знакомой Наталией, работающей таксисткой. Лина успела забежать в помещение и переждать атаку, а вот ее знакомая пострадала.

"...Я потом вспомнила о Наташе, выбежала на улицу. Смотрю — машина разбита. Она лежала под забором, вся в крови. Видно, что осколки на ней были. Она стонала, но была в сознании", - сказала она.

Украинский Краматорск – один из крупнейших раздражителей для россиян. Они целеустремленно атакуют город, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей, отмечают в Донецкой ОВА.

Напомним, в ночь на 18 марта в результате обстрела оккупационными российскими войсками поврежден жилищный комплекс в Запорожье. Захватчики атаковали город ракетами С-300.

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