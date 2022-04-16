Обстрел Лисичанска: оккупанты по указанию наводчика обстреляли фургоны с хлебом

Спасателям удалось спасти пять автомобилей с хлебом.
Во время эвакуации российские войска обстреляли центр Лисичанска Луганской области. Оккупанты целенаправленно целились в фургоны с хлебом.
Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.
Отмечается, что враг обстрелял восемь хлебных фургонов, спасателям удалось спасти пять автомобилей. По словам главы области, у россиян был наводчик из местного населения.
"Уверен, они стреляли туда осведомленно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось обуздать пламя, которым занялись три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", — отметил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.
Напомним, во второй половине 16 апреля россияне открыли огонь по центру Лисичанска и сорвали эвакуацию из города.
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