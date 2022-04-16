Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел Лисичанска: оккупанты по указанию наводчика обстреляли фургоны с хлебом

Дата публикации
Просмотры
1714
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обстрел Лисичанска: оккупанты по указанию наводчика обстреляли фургоны с хлебом

pixabay.com

Спасателям удалось спасти пять автомобилей с хлебом.

Во время эвакуации российские войска обстреляли центр Лисичанска Луганской области. Оккупанты целенаправленно целились в фургоны с хлебом.

Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.

Отмечается, что враг обстрелял восемь хлебных фургонов, спасателям удалось спасти пять автомобилей. По словам главы области, у россиян был наводчик из местного населения.

"Уверен, они стреляли туда осведомленно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось обуздать пламя, которым занялись три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", — отметил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Напомним, во второй половине 16 апреля россияне открыли огонь по центру Лисичанска и сорвали эвакуацию из города.

Читайте также:

Военный эксперт Сергей Згурец о продолжительности войны России против Украины

Военный эксперт Сергей Згурец о продолжительности войны России против Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация