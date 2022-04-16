Обстрел Лисичанска: оккупанты по указанию наводчика обстреляли фургоны с хлебом

Обстрел Лисичанска: оккупанты по указанию наводчика обстреляли фургоны с хлебом

Спасателям удалось спасти пять автомобилей с хлебом.

Во время эвакуации российские войска обстреляли центр Лисичанска Луганской области. Оккупанты целенаправленно целились в фургоны с хлебом.

Об этом сообщает Луганская облгосадминистрация.

Отмечается, что враг обстрелял восемь хлебных фургонов, спасателям удалось спасти пять автомобилей. По словам главы области, у россиян был наводчик из местного населения.

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"Уверен, они стреляли туда осведомленно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось обуздать пламя, которым занялись три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", — отметил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Напомним, во второй половине 16 апреля россияне открыли огонь по центру Лисичанска и сорвали эвакуацию из города.

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