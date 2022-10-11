Обстрел Львовской области: стало известно, какими ракетами Россия атаковала энергетическую инфраструктуру

Обследование обломков ракет продолжается.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что Россия 10-11 октября обстреляла Львовщину разными типами ракет.
Об этом он сказал 11 октября на брифинге.
"Предварительно, удар был комбинирован. Из самолетов Россия ракетами Х-101 обстреляла Львовщину, были выпущены с кораблей ракеты с Черного моря. Возможно использование "Искандеров". На данный момент идет обследование поврежденных объектов и обследование обломков ракет", — сказал Козицкий.
Ракетный обстрел Львова и области: что известно
Российские кафиры 10 и 11 октября ракетами атаковали энергетическую инфраструктуру Львова и области. Поэтому 90% Львова остались без электричества, однако уже к концу суток энергетики возобновили поставки электричества.
Россия 11 октября повторно атаковала подстанции во Львовской области. Из-за ракетных обстрелов россиян была полностью уничтожена часть подстанций, поставляющих электричество за границу.
Также во Львовской области отсутствовала мобильная связь.
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