Обстрел мирных городов в Луганской области армией РФ: начаты уголовные производства

Повреждены дома мирных жителей.

Луганская областная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по обстрелу оккупантами гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что вечером 6 марта в результате обстрела из неустановленного оружия Попасного и пгт Камышевахи вражескими войсками поврежден газопровод, территория Попаснянского вагонного ДЭПО, железнодорожного вокзала и лицея.

Повреждения также получили многоквартирные жилые дома, штрафплощадка одного из отделов полиции. Полностью разрушены дома из-за прямого попадания снарядов. В результате обстрела 75-летний житель Попасной получил осколочное ранение.

Вечером 5 марта вражеские войска из неустановленного оружия открыли огонь в сторону городов Горный и Золотой. При обстреле повредило жилые здания, хозяйственные постройки и гаражи, образовательные учреждения и объекты инфраструктуры, городов.

В Горном потерпел ущерб газопровод, в Золотом — высоковольтная линия электросети, в результате чего горожане остались без света.

В Офисе генпрокурора отмечают: такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права.

Читайте также: