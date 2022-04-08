Обстрел мирных жителей во время эвакуации в Днепропетровской области: Генпрокуратура начала расследование

Обстрел мирных жителей во время эвакуации в Днепропетровской области: Генпрокуратура начала расследование

7 апреля 2022 года российские кафиры произвели прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня «Град» по гражданскому населению, которые на лодке пытались покинуть оккупированную врагом территорию Херсонской области.

Об обстреле мирных жителей во время эвакуации на Днепропетровщине с гибелью четырех взрослых и ребенка, в офисе генерального прокурора сообщили о расследовании.

Так, Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 7 апреля 2022 года российские кафиры произвели прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня «Град» по гражданскому населению, которые на лодке пытались покинуть оккупированную врагом территорию Херсонской области в село Марьянка Криворожского района Днепропетровщины. Преодолев на лодке расстояние в 15 километров, гражданские люди были обстреляны в береговой полосе оккупантами.

В результате вражеской атаки четверо гражданских, среди которых и один ребенок, погибли. Семь получили многочисленные осколочные ранения, среди которых тоже дети. Местонахождение еще 2-х человек, находившихся в лодке на момент обстрела, не установлено, на месте продолжаются поисковые мероприятия.

Такие действия РФ составляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречащие нормам международного гуманитарного права.

Ранее, 10 марта, четырехлетний Саша, его бабушка и еще шесть человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из Вышгородского района, который был заблокирован российскими захватчиками. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а ребенок в спасательном жилете упал в воду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы принудить Россию к миру, необходимо закрыть все порты демократического мира для российских судов. А Кипр, в частности, мог бы, по меньшей мере, заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов.