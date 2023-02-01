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Обстрел многоэтажки в центре Краматорска: жуткие фото и видео с места трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
585
Время на прочтение
1 мин
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Обстрел многоэтажки в центре Краматорска: жуткие фото и видео с места трагедии

Фото: Радио Свобода

Под завалами дома могут находиться люди.

Российские террористы в среду, 1 февраля, вечером обстреляли многоэтажный жилой дом в центре Краматорска.

Жуткие фото и видео с места террористического удара опубликовало "Радио свобода" и FREEДОМ.

На кадрах виден полностью разрушенный жилой дом, под завалами которого могут находиться люди.

© Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

На месте трагедии работают спасатели, коммунальщики и правоохранители, помогающие разбирать завалы, чтобы оперативно спасти пострадавших.

Разбор завалов продолжается. Спасатели периодически просят выключать моторы автомобилей и прекращают работу техники, чтобы услышать голоса находящихся под завалами людей.

Ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска

Российские террористы вечером, 1 февраля, нанесли ракетный удар по многоэтажке в центре Краматорска. Глава Донецкой ОВА сообщил, что дом в центре города полностью разрушен.

По состоянию на данный момент известно о двух погибших и семи раненых из-за террористического удара России. Под завалами могут оказаться еще люди.

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Дата публикации
Просмотры
585
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