Обстрел многоэтажки в центре Краматорска: жуткие фото и видео с места трагедии

Под завалами дома могут находиться люди.
Российские террористы в среду, 1 февраля, вечером обстреляли многоэтажный жилой дом в центре Краматорска.
Жуткие фото и видео с места террористического удара опубликовало "Радио свобода" и FREEДОМ.
На кадрах виден полностью разрушенный жилой дом, под завалами которого могут находиться люди.
На месте трагедии работают спасатели, коммунальщики и правоохранители, помогающие разбирать завалы, чтобы оперативно спасти пострадавших.
Разбор завалов продолжается. Спасатели периодически просят выключать моторы автомобилей и прекращают работу техники, чтобы услышать голоса находящихся под завалами людей.
Ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска
Российские террористы вечером, 1 февраля, нанесли ракетный удар по многоэтажке в центре Краматорска. Глава Донецкой ОВА сообщил, что дом в центре города полностью разрушен.
По состоянию на данный момент известно о двух погибших и семи раненых из-за террористического удара России. Под завалами могут оказаться еще люди.
Читайте также:
- Российские оккупанты усиливают наступление на фронте: Зеленский провел оперативные совещания с военными
- В России снова захотели "мирных переговоров" с Украиной: главное условие, чтобы "не было условий"
- 300 тысяч кафиров в Украине: Жданов оценил угрозу и указал направления наступления