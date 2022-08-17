Обстрел Николаева: россияне попали в дома и гражданские объекты

Все необходимые службы работают на местах попадания.
Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал ночные взрывы в городе.
Об этом он написал в Телеграмме.
По его словам, есть попадание в гражданские объекты и повреждение жилых домов.
"Детали не даю. Все необходимые службы работают на местах. Вся информация – утром", — отметил мэр.
Напомним, что ночью, 17 августа, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы.
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