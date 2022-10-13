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Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета

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Обстрел Николаева: в больнице скончался 11-летний мальчик, в дом которого попала ракета

Фото: ГСЧС

У ребенка остановилось сердце.

В Николаеве в четверг, 13 октября, скончался 11-летний мальчик. Ребёнка достали из-под завалов многоэтажки, которую обстреляли российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Мальчик, которого достали – умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца. Нет слов! Животные, террористы", — написал Виталий Ким.

Ракетный обстрел Николаева

В ночь на 13 октября российская армия выпустила по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из них попала в жилой дом. На местах прилетов работали спасатели, искавшие под завалами людей. Когда работники ГСЧС нашли мальчика под завалами дома, он еще был жив. Ребенок был госпитализирован.

Также под завалами спасательной челночной станции в Николаеве, разрушенной в результате российского ракетного удара 13 октября, нашли тело мужчины.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1212
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