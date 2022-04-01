Обстрел Николаевской ОГА: погиб переговорщик, договаривавшийся с оккупантами о сдаче оружия

О гибели сообщил Виталий Ким.

При обстреле здания Николаевской области погиб украинский переговорщик. Он договаривался с русскими оккупантами о сдаче ими оружия.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Погибший занимался созданием команды, курирующей процесс сдачи оружия российскими военными.

"В здании ОГА погиб мужчина, который вел переговоры о сдаче орками оружия, если будет жесткая команда… Теперь нет человека, а команда будет", – сказал Ким.

Напомним, 29 марта в здание Николаевского областного совета попала российская ракета. Дом разрушен с девятого по первый этаж. По состоянию на 7:00 1 апреля количество погибших возросло до 28. По информации спасателей, из-под завалов здания высвободили 23 тела погибших, еще один человек скончался в больнице от полученных травм. Большинству работающих в ОВА чудом удалось спастись, это от 50 до 100 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла этот удар очень коварно: в то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.

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