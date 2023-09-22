Обстрел Одесчины: полиция показала последствия, а Гуменюк рассказала, какие ракеты применили россияне (фото, видео)

Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область, в результате чего поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

О последствиях атаки сообщили в полиции Одесской области.

По предварительным данным, никто из гражданского населения не пострадал.

"На месте попадания работают экстренные службы. Событие квалифицировано по ст. 438 "Нарушения законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Полицейские осуществляют осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления РФ и обеспечивают охрану места происшествия", — отметили в ведомстве.

Из-за обстрела возник пожар

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, какие ракеты применили россияне во время обстрела Одесчины.

"Враг применил ракету типа" Оникс". Это береговой ракетный комплекс "Бастион," который расположен во временно оккупированном Крыму. Время от времени они используют именно эти ракеты в направлении рекреационной зоны Одесчины. Это их "любимое" направление, которое они терроризируют системно, пытаясь вычислить способы противодесантной защиты Черноморского побережья. В этот раз попали в одно из зданий многоэтажного санатория. Вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало", — сказала она.

Напомним:

Сигнал о воздушной тревоге в Одесской области прозвучал 21 сентября в 18:36. Воздушные силы в 18:45 предупреждали о ракетах в направлении Затоки. Глава Одесской ОВА Олег Кипер просил жителей Белгород-Днестровского района пройти в укрытия и оставаться там до отбоя.