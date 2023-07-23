Обстрел Одессы: Зеленский рассказал, какую ракету Россия запустила по алтарю Свято-Преображенского собора

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия запустила по алтарю Свято-Преображенского собора в Одессе ракету Х-22. Также пострадало здание консульства Греции.

Об этом он сказал во время обращения к украинцам 23 июля.

Зеленский сообщил, что во время обстрела Одессы погиб один человек, еще 20 человек получили ранения. Среди пострадавших 4 детей – 11 лет, 12 лет, двое 17-летних.

"Этой ночью российская ракета – а это была Х-22, противокорабельная ракета, – попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы… Один из самых ценных соборов Украины. В 1936 году его разграбили и уничтожили большевики. Уже в независимой Украине собор был восстановлен. 50 домов были повреждены, из них 25 — памятники архитектуры. Исторический центр. Всемирное наследие, которое взяло под свою защиту ЮНЕСКО", — сказал президент.

Зеленский заметил, что пострадало и здание консульства Греции.

"Это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Лишь три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая", — отметил украинский лидер.

Ракетный обстрел Одессы

В ночь на 23 июля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. Террористы выпустили по городу 19 ракет разных типов. Часть из них удалось сбить.

Из-за террористических обстрелов центра города погиб один человек, 20 человек получили ранения. Повреждены более двух десятков памятников архитектуры вместе со Спасо-Преображенским кафедральным собором.

В ЮНЕСКО уже осудили ракетный террор Одессы и уничтожение исторических памятников.

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