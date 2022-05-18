Обстрел оккупантами Бахмута: из-под завалов дома извлекли тело двухлетнего ребенка, открыто дело

Возросло количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в Бахмуте Донецкой области. Так, из-под завалов спасатели извлекли тела 35-летней женщины и двухлетнего ребенка.

Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

По данным следствия, в настоящее время общее число погибших составляет пять человек, еще четыре человека получили ранения.

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Напомним, 17 мая российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту. Один из снарядов попал в жилой дом.

Сначала стало известно о гибели двух мужчин в возрасте 43 и 44 лет, а также 75-летней женщины. Еще четыре человека, среди которых трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести.

На месте продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

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