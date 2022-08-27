Обстрел оккупантами Чаплино имеет все признаки военного преступления — АР

Официальное заявление России свидетельствует, что удар был направлен на поезд, якобы перевозивший войска и военную технику Вооруженных сил Украины. Жертвами удара стало более 20 гражданских и ни одного военнослужащего.

Действия оккупантов имеют все признаки военного преступления и никоим образом не могут быть оправданы.

К такому выводу пришли международные эксперты, сообщает Associated Press.

Журналист издания, побывавший на месте после трагедии, отмечает, что не увидел никаких видимых признаков того, что украинские военнослужащие были среди погибших. Он увидел среди погибших детей.

Профессор Центра глобальных отношений Нью-Йоркского университета Дженнифер Трехан отметила, что железнодорожный вокзал, как правило, является гражданским объектом и в любом случае не должен быть объектом нападения.

Профессор юридического факультета Вандербильтского университета Майкл Ньютон подчеркнул, что даже если бы среди погибших была часть военнослужащих, удар все равно нарушает законы войны, если наносит больше вреда гражданскому населению. Он объяснил, что военным преступлением может считаться удар по небольшой группе военных, жертвами которого стало большое количество гражданских лиц.

Напомним, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о нанесении удара по железнодорожной станции Чаплино. Первоначально сообщалось о 15 погибших и 50 раненых. Однако 25 августа количество жертв возросло до 25 погибших, в том числе 3 детей.

Российский удар по поселку Чаплино оборвал жизнь супругов переселенцев из Донецкой области, которые на машине проезжали мимо железнодорожной станции в момент инцидента. У них остался несовершеннолетний ребенок.

Сутки после ракетного террора в Чаплино: количество жертв, раненых и детали обстрелов

Читайте также: