Обстрел оккупантами Херсона: в результате атаки возросло количество жертв и раненых

Утром российские захватчики обстреляли центр Херсона.
В Херсоне до восьми человек возросло количество жертв в результате утренней атаки по городу российскими захватчиками.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Также, по данным правоохранителей, еще 17 мирных жителей получили ранения. Несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами.
В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, админздания и автотранспорт. Чрезвычайники в течение 40 минут ликвидировали пожар.
Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Атака по Херсону 24 декабря
В субботу утром, 24 декабря, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон – на этот раз кафиры попали в центр города, где в выходной день было много людей.
Президент Украины Владимир Зеленский назовет атаку по Херсону "террором и убийством ради запугивания".
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