Обстрел оккупантами продуктового склада и "отвод" войск РФ: что происходит в столице и Киевской области 30 марта

Обстрел оккупантами продуктового склада и "отвод" войск РФ: что происходит в столице и Киевской области 30 марта

В Киеве ситуация контролируемая.

Война в Украине длится уже 35 суток. Несмотря на обещание россиян об отводе части войск из Киевской и Черниговской областей, оккупанты сохраняют свое присутствие в регионах. А в Генштабе ВСУ считают, что так называемый отвод является ротацией отдельных подразделений с тем, чтобы сосредоточиться на восточном направлении. В то же время в Киеве и Киевской области всю ночь продолжалась воздушная тревога, которую отменили только недавно.

ТСН.ua рассказывает о текущей ситуации в Киеве и Киевской области.

Киевская область

28 марта украинским защитникам удалось взять под контроль Ирпень в Киевской области. Но, несмотря на это, в городе еще продолжаются обстрелы оккупантов, там много растяжек, мин и неразорванных снарядов. Поэтому власти призывают жителей пока не возвращаться в Ирпень.

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"Я очень прошу вас – оставайтесь там, где вы сейчас. Как только можно будет возвращаться в наш родной город, я сразу же вам сообщу", — сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Между тем, по данным Киевской ОВА, за прошедшие сутки на Полесском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Россияне предпринимали попытки огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяние, Наливайковка.

В направлении Броваров оккупанты пытаются удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения войск ВСУ.

Что с Чернобыльской АЭС

Москва отрицает факты транспортировки и накопления путинскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению Укрытия и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев.

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Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку Вооруженные силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия.

Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий из-за пренебрежения оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов.

Какие направления опасны:

Армейцы РФ уже ослаблены, дезориентированы, а значительная их часть отрезана от логистического обеспечения. Чтобы восстановить боеспособность, Москва перегруппировывает войска и отводит часть подразделений на территорию Беларуси. Но до сих пор из-за обстрелов оккупантов опасными направлениями на Киевщине остаются:

Житомирская трасса

Буча – Гостомель

Немешаево

Дмитровская громада

Макаровская громада

север Вышгородского района

Территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад

Где отсутствуют обстрелы:

Ситуация контролируется и спокойна в Белоцерковском, Бориспольском, Обуховском и Фастовском районах. Обстрелы не зафиксированы, но силы обороны находятся в повышенной готовности.

Ситуация по районам:

Ситуация напряженная, но контролируемая в Бучанском районе

Макаровская и Ирпенская громады, село Шпитьки – под обстрелами

Бородянская громада – заблокирована

Гостомельская громада – продолжались бои

Дмитровская и Гостомельская громады – перемещение врага

Село Дмитровки — мины

Немишаевская и Бучанская громады – враг окопался

Много разрушенной инфраструктуры.

В Броварском районе много разрушенной инфраструктуры. Ситуация там такая:

Барышевская, Калитянская и Великодымерская громады – незначительное количество вражеской техники

Ракетный удар по территории Калиновской громады – возник пожар на одном из предприятий.

Кроме того, 29 марта Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по территории Броварского района. Снаряд попал в склады, где хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары общего потребления.

В результате авиаудара склады площадью 20000 кв м. загорелись. Прокуроры Броварской окружной прокуратуры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Вышгородский район:

Окрестности села Лютиж — минометный обстрел

Демидовский мост — ракетный обстрел

Иванковская, Дымерская и Полесская громады – гуманитарная катастрофа

Какая ситуация в Киеве

Ночь на 30 марта в Киеве, по данным КГГА, прошла относительно спокойно – под звуки сирен и канонады пригородных боев. В столице работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.

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Горожанам предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, мини-ярмарки и столичные рынки.

Также с 30 марта для общественного транспорта открывается Южный мост. В частности, через мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро "Голосеевская".

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.

Также стало известно, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко возобновляет учебный процесс. Обучение будет дистанционным и стартует с 4 апреля.

Впрочем, следует помнить о комендантском часе, который отныне длится каждую ночь с 21:00 до 06:00. Во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Граждан призывают и днем не передвигаться по Киеву без необходимости, соблюдать правила комендантского часа, не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и сразу спускаться в укрытия.

Напомним, в разведке США подтвердили вывод некоторых войск РФ из Киевщины, но предупредили о бомбардировке Украины.

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