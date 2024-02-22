Обстрел оккупантов во время построения: росСМИ верифицировали 68 погибших

Издание пишет, что им известны имена 66 бойцов, двоих узнать не удалось.

Российское издание "Важные истории" заявило, что верифицировало список из 68 российских военных, погибших от удара ВСУ во время построения на временно оккупированной территории Донецкой области 20 февраля.

По данным издания, все военные были приписаны к воинской части 06705 в Забайкалье и служили в 36-й мотострелковой бригаде.

Подлинность списка погибших и то, что удар был нанесен во время построения перед командующим 29-й армией Восточного округа генерал-майором Олегом Моисеевым, подтвердил служащий этой части.

По его словам, удар был такой силы, что "разлетелось все", "раненых было очень много", часть из них отправили в госпиталь в Ростове-на-Дону.

Издание пишет, что им известны имена 66 бойцов, двоих узнать не удалось.

"Важные истории" также обнаружили страницы некоторых погибших оккупантов в соцсетях – все они в последний раз были в Сети в день атаки.

В комментариях под фото одного из них, Александра Рустамова, появились комментарии со свечами и словами "Царство небесное!"

Также издание обнаружило страницы других военных из списка – Александра Пусева, Сергея Петрова, Алексея Филимонова, Виталия Ищенко и Дениса Сахацкого. Все они в последний раз были онлайн 20 февраля.

Военный Алексей Михалев, называющий себя заместителем командира батальона специального назначения Восточного военного округа, опубликовал в своей группе "ВКонтакте" пост: "Вечная память братики, 20.02.2024 это дата навсегда в моем сердце".

Напомним, 20 февраля ВСУ ударили по мотострелкам из Забайкалья, пока они ждали командующего. В результате удара ракетами с РСЗО HIMARS по полигону у села Трудовское в Волновахском районе могли погибнуть десятки российских военных.

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