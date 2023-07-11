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Обстрел Орехового: при разборе завалов россияне сбросили еще одну авиабомбу (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Обстрел Орехового: при разборе завалов россияне сбросили еще одну авиабомбу (фото)

Удар по Ореховому / Фото: МВД

Российские оккупанты совершили новый теракт.

Российская террористическая армия в понедельник, 10 июля, обстреляла школу в Орехове, где выдавали гуманитарную помощь. Из-за этого на месте трагедии погибли 7 человек и еще 13 получили ранения.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Российские террористы сбросили на школу в Ореховой авиабомбу. Поэтому пострадали местные жители, которые пришли получать гуманитарную помощь.

Из-за теракта российской армии погибли 7 человек, 13 — получили ранения.

"Во время проведения спасательной операции оккупанты совершили еще один авиаудар. Пострадавших в результате этого циничного попадания нет, взрывной волной поврежден автомобиль полиции", — говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Орехов / © МВД
Оккупанты обстреляли Орехов / Фото: МВД

Правоохранители задокументировали последствия вражеских попаданий в рамках уголовного производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Орехова / © МВД
Обстрел Орехова / Фото: МВД

Напомним, российские террористы нанесли авиационный удар управляемым авиабомбам по пункту выдачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области.

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Дата публикации
Просмотры
719
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