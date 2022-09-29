Обстрел остановки в Николаеве кассетными боеприпасами: количество жертв россиян увеличилось

В Николаеве в больнице скончалась еще одна жертва обстрела остановки общественного транспорта.
Из-за обстрела Николаева кассетными боеприпасами умерли уже три человека, в больнице с разными ранениями сейчас находятся 11 человек.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Увеличилось количество погибших в результате обстрела, один человек скончался в больнице. По состоянию на сейчас - 3 погибших, 11 раненых. Пострадали люди, находившиеся у остановки общественного транспорта", — сообщил Тимошенко.
Напомним, Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве.
На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.
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