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Обстрел остановки в Николаеве кассетными боеприпасами: количество жертв россиян увеличилось

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Обстрел остановки в Николаеве кассетными боеприпасами: количество жертв россиян увеличилось

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

В Николаеве в больнице скончалась еще одна жертва обстрела остановки общественного транспорта.

Из-за обстрела Николаева кассетными боеприпасами умерли уже три человека, в больнице с разными ранениями сейчас находятся 11 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Увеличилось количество погибших в результате обстрела, один человек скончался в больнице. По состоянию на сейчас - 3 погибших, 11 раненых. Пострадали люди, находившиеся у остановки общественного транспорта", — сообщил Тимошенко.

Напомним, Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве.

На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.

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