Обстрел остановки в Николаеве: на месте трагедии погибли 2 человека, еще 12 - ранены (фото)

Российские оккупанты в четверг, 29 сентября, обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве.
На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.
Об этом сообщили заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек госпитализировали.
"Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час пик… Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой… Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения!", — написала Замазеева.
Кирилл Тимошенко отметил, что россияне атаковали Николаев в 17.30. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве.
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