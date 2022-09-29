Обстрел остановки в Николаеве: на месте трагедии погибли 2 человека, еще 12 - ранены (фото)

Российские оккупанты в четверг, 29 сентября, обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве.

На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщили заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек госпитализировали.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

"Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час пик… Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой… Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения!", — написала Замазеева.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Кирилл Тимошенко отметил, что россияне атаковали Николаев в 17.30. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве.

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