Обстрел отеля в Мелитополе: Арестович рассказал, сколько "кадыровцев" удалось ликвидировать

Также Арестович рассказал о подрыве важного моста.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ обстреляли гостиницу в Мелитополе, где базировались "кадыровцы".

Об этом он рассказал 12 декабря в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"В Мелитополе в отеле погибли в основном "кадыровцы". Там по некоторым данным, где-то 200 погибших оккупантов. Также известно, что взорван один из мостов. Идет изоляция "театра боя". Теперь у них будут проблемы с логистикой", — пояснил Арестович.

Взрывы в отеле в Мелитополе: что известно

Взрывы, раздававшиеся в Мелитополе вечером 10 декабря, были вызваны "хлопком" в ресторане базы отдыха "Привал охотника", где именно российские оккупанты праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого. Там жили оккупанты, пользовались услугами кафе и сауны. Местные сообщают, что слышали до 10-ти громких взрывов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что раненых орков везли сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест.

12 декабря близ Мелитополя обстреляли мост, через который Россия перебрасывала свою военную технику. Он получил значительные поражения.

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