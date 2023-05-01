Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел Павлограда: новые подробности ракетных ударов и фото с места происшествия

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
911
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обстрел Павлограда: новые подробности ракетных ударов и фото с места происшествия

Оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. / Фото: ДСНС в Днепропетровской области

Российские террористы повредили многие дома и травмировали людей.

Российские оккупанты в ночь на 1 мая массированно обстреляли Павлоград и район. Из-за этого пострадали 34 человека, среди которых 5 детей.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

В Павлоградском районе оккупанты обстреляли промышленное предприятие. На месте инцидента возник пожар, который около 9:00 удалось ликвидировать.

Россияне в ночь на 1 мая ракетами обстреляли Днепропетровщину. / © Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Россияне в ночь на 1 мая ракетами обстреляли Днепропетровщину. / Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Из-за обстрела города в Павлограде повреждены 24 многоэтажки, 80 частных жилых домов, 9 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

Последствия обстрелов Павлограда в Днепропетровской области. / © ДСНС в Днепропетровской области
Последствия обстрелов Павлограда в Днепропетровской области. / Фото: ДСНС в Днепропетровской области

В Вербковской территориальной общине повреждены 40 частных жилых домов.

В настоящее время спасатели обследуют места ракетных ударов РФ.

Обстрел Павлограда Днепропетровской области в ночь на 1 мая. / © ДСНС в Днепропетровской области
Обстрел Павлограда Днепропетровской области в ночь на 1 мая. / Фото: ДСНС в Днепропетровской области

Ракетный обстрел Павлограда

Ночью 30 апреля российские террористы начали обстреливать город Павлоград Днепропетровской области. Пропагандисты начали распространять фейки о "химической угрозе" при уничтожении большого количества оружия. Впоследствии в городском совете это опровергли.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские террористы нанесли ракетный удар по Павлограду, из-за чего повреждены многие дома и ранены люди. Двое пострадавших находятся в реанимации.

Читайте также:

Ракетный удар по Павлограду: что известно о разрушениях и жертвах

Ракетный удар по Павлограду: что известно о разрушениях и жертвах

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
911
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация