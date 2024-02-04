Обстрел пекарни в Лисичанске, где якобы погибли 28 человек: кто находился в помещении на самом деле

По информации легитимной Лисичанской ГВА, пекарню, в результате обстрела которой якобы погибли 28 человек, оборудовали под нужды окупантов.

Оккупанты в субботу, 3 февраля, заявили об обстреле пекарни в захваченном Лисичанске Луганской области и гибели 28 "мирных жителей". В обстреле россияне традиционно обвинили украинскую армию.

Украинская сторона поначалу не комментировала событие.

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Позже стало известно, что в помещении пекарни Лисичанская, оккупационная так называемая "власть" устраивала совещания. Об этом Суспільному Донбас рассказали в Лисичанской городской военной администрации.

По информации от украинской городской администрации Лисичанская, пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города. Там наладили выпечку хлеба для русских войск.

"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", — отметили в Лисичанской городской администрации.

"Прилет был в то время, как оккупанты собрались там. Тот список погибших (погибших в результате прилета. – Ред.), гуляющий по сети интернет, составляют в основном коллаборанты", — добавили в Лисичанской МВА.

Переселенцы из Лисичанска в комментарии изданию рассказали, что на одном из видео, опубликованном МЧС РФ в Telegram, они также узнали ресторан под названием "Adriatic", расположенный на окраине, в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Украинский журналист Денис Казанский уточнил, что в этом кафе на пьянку собралась местная оккупационная администрация.

"Верховка "МЧС", "прокуроры", "депутаты" (которых никто не выбирал). Лживые российские СМИ сейчас пытаются выдавать их за "мирных жителей", но отдельные пропагандисты уже понемногу признают реальную картину. Призывают коллаборантов и гауляйтеров больше не собирать, чтобы всех вместе не убило одной ракетой", – отметил Казанский и опубликовал скриншот одного из Z-пропагандистов, подтвердившего сказанное.