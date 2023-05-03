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Обстрел поезда "Херсон-Львов": в "Укрзализныце" рассказали о ситуации и состоянии раненого проводника

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Обстрел поезда "Херсон-Львов": в "Укрзализныце" рассказали о ситуации и состоянии раненого проводника

Фото: Getty Images

Поезд прибудет во Львов с опозданием.

Поезд "Херсон-Львов", который 3 мая обстреляли российские террористы, уже выехал из Николаева и двигается в направлении запада Украины.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

По состоянию на 18:00 обстрелянный поезд "Херсон-Львов" уже выехал из Николаева, где удалось заменить два поврежденных вагона. Поезд идет в западные регионы Украины с опозданием в 28 минут.

Также в компании сообщили о состоянии пострадавшего проводника. Его зовут Роман, на момент обстрела работник железной дороги был в вагоне, его состояние стабильное.

"У него есть несколько рваных осколочных ранений, но угрозы жизни нет. Коллеги рядом, все держим кулаки за него и всех железнодорожников, которые продолжают везти наши рейсы по расписанию по всей стране. Будет уместным вспомнить, что уже 929 железнодорожников ранены и 381 убит со времени полномасштабного вторжения на украинскую землю", — сообщили в "Укрзализныце".

Напомним, российские террористы в среду, 3 мая, обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Пострадал проводник, его спасают медики.

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Дата публикации
Просмотры
246
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