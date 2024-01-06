Обстрел Покровского района Донецкой области: 11 погибших, в том числе пятеро детей (фото)

Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще восьмерых.
В результате вражеских ударов по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.
"Россияне ударили по району ракетами С-300 убили 11 человек и ранили еще восьмерых. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады. Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю", — отметил глава Донецкой ОВА.
Напомним, российские захватчики в ночь на 6 января обстреляли Покровск, что в Донецкой области. Кроме жилых домов, оккупанты попали в админздание. Ранее сообщалось о шести раненых.
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