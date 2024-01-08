Обстрел Покровского района Донецкой области: завершены поисково-спасательные работы (фото)

В Покровском районе Донецкой области завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

"Пока удалось установить пять жертв. Опознаны трое погибших из с. Ровно — трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел.

Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара. Среди погибших – пятеро детей.

В селе Ровно на Донетчине после атаки РФ полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей.

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