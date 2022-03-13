Обстрел полигона во Львовской области: погибли 35 человек

Более сотни человек получили травмы.

В результате ночных обстрелов Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

“К сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале”, - сообщил глава области.

По состоянию на 12:00, 13 марта, все пожары на территории Международного центра ликвидированы. Впрочем, взрывотехники продолжают обследовать территорию. Уже разобрали большую часть завалов.

“От имени всей Львовщины выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Мы не забудем ни одного Героя и не простим ни одного оккупанта”, - отметили в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратово. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет была сбита в воздухе.