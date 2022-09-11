Обстрел Полтавщины и Днепропетровщины: ПВО уничтожило 9 из 11 российских ракет

В общей сложности россияне выпустили 11 крылатых ракет.
Подразделения воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет, атаковавших Днепропетровщину.
Об этом сообщает пресс-служба Командования.
В общей сложности россияне выпустили 11 крылатых ракет. Подразделения воздушного командования сбили 7 крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них 5 – Х-101, 2 "Калибра".
Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных Сил Полтавской области.
Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.
Также из-за ракетного удара по объектам инфраструктуры "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов.
Читайте также:
- "Украина, которая ежедневно подвергается ракетным обстрелам, знает, что такое терроризм": Зеленский почтил память жертв 11 сентября
- На 9 направлениях фронта враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии
- Будет ответ: эксперт объяснил, как Путин попытается отомстить за провал на фронте