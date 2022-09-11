Обстрел Полтавщины и Днепропетровщины: ПВО уничтожило 9 из 11 российских ракет

Подразделения воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет, атаковавших Днепропетровщину.

Об этом сообщает пресс-служба Командования.

В общей сложности россияне выпустили 11 крылатых ракет. Подразделения воздушного командования сбили 7 крылатых ракет в Днепропетровской области. Из них 5 – Х-101, 2 "Калибра".

Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных Сил Полтавской области.

Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.

Также из-за ракетного удара по объектам инфраструктуры "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов.

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