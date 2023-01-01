Обстрел позиций и техники оккупантов и наступление россиян на Бахмут: Генштаб — о ситуации на фронте

Российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении и пытаются улучшить свое тактическое положение еще на трех направлениях.

Об этом 1 января говорится в сводке Генштаба ВСУ.

За сутки россияне нанесли 35 авиационных ударов, в частности, применили БПЛА Шахед-136, все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, и по детской больнице города Херсона.

"Противник, только за вчера потерявший 760 человек убитыми, продолжает попытки наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском — перегруппировывает войска", – говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Бучки и Ясна Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Чернацкое, Уланово, Студенок, Ходыно, Искрисковщина, Краснополье и Угроиды на Сумщине и Мороховец, Зеленое, Старица, Огурцово, Малая Волча, Милово, Волчанск, Двухлетняя, Московка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Масютовка, Орлянское, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Ольшаны и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Невское, Ямполевка, Торское и Диброва Луганской области.

В Бахмутском направлении от огня разнокалиберной артиллерии пострадали районы более 15 населенных пунктов. среди них – Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Озеряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении снова обстреляны Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник оказал огненное влияние по Времовке, Великой Новоселке, Пречистовке, Угледару и Никольскому Донецкой области.

В Запорожском направлении вражеский огонь фиксировался около более 15 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное и Новоданиловка в Запорожье и Новоселке Херсонской области.

На Херсонском направлении от огня противника пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Львове, Ивановка, Ингулец, Инженерное, Антоновка и Херсон.

Также, по данным Генштаба, российские террористы обстреливают оккупированные Олешки, Голую Пристань, Плавные, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами, чтобы заставить украинцев "добровольно эвакуироваться".

В Луганской области россияне обустраивают полевые госпитали в помещениях украинских и родовых школ.

"Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника", — говорится в сообщении.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Оккупанты планировали захватить наше государство и установить здесь свой марионеточный режим. Целью нападения диктатор Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию Украины".

По состоянию на 1 декабря 2023 г. российская оккупационная армия потеряла 106 720 захватчиков, 283 самолетов, 3031 танков.

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