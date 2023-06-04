Обстрел пригорода Днепра: стало известно, какой ракетой россияне ударили по гражданским жителям

Вечером субботы, 3 июня, россияне атаковали пригород Днепра ракетой "Искандер-К". Из-за обстрела поврежден жилой дом, ранены десятки мирных жителей.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в утреннем своде 4 июня.

"На протяжении минувших суток противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК "Искандер". Одной ракетой "Искандер-К" попал по пригороду Днепра — поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, среди них есть дети", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Ночью 4 июня российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Украине, информация о последствиях атаки уточняется.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, в КМВА заявили, что благодаря украинской ПВО оккупанты провалили попытку совершить очередную ночную атаку столицы.