Обстрел роддома в Вольнянске: в ОП предупредили Россию о максимальной расплате за террористическую атаку

Российские оккупанты ночью 23 ноября обстреляли роддом Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате чего погиб младенец, которому было только два дня, у одного из пострадавших медиков 37% ожогов тела.

Россияне обстреляли Вольнянскую больницу в Запорожской области. В Офисе президента отреагировали на атаку российских террористов и заверили, что оккупантов ждет максимальная расплата.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава ОП Андрей Ермак.

“Если бы я мог себе позволить в коммуникации определенные слова, то написал бы несколько иначе об этих террористах. Но скажу только одно – расплата для этих животных будет максимальной, за каждую украинскую жизнь будет ответственность”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Что известно об обстреле Вольнянской больницы

Россияне ночью 23 ноября нанесли ракетный удар по Вольнянской больнице в Запорожье. Оккупанты выпустили ракеты С-300. В результате мощного взрыва погиб младенец, которому было всего два дня. Еще двоих медиков спасатели извлекли из-под завалов, у одного из них ожоги 37% тела.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте попадания российской ракеты.

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