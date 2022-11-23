Обстрел родильного отделения на Запорожье: Ляшко эмоционально обратился к россиянам и рассказал о состоянии раненных

Ляшко подчеркнул. что жизнь детей, которых убили россияне, уже никто не вернет.

В результате обстрела родильного отделения Вольнянской больницы Запорожской области, где погиб младенец, у одного из пострадавших медиков 37% ожогов.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Глава Минздрава напомнил, в результате ракетного удара погиб младенец. Роженицу ранено, еще двух врачей достали из-под завалов.

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Ляшко говорит, что раненые получают помощь, но жизнь ребенка уже не вернет никто.

"Маленькая жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто. Это не страна-террорист, это страна-убийца. Это не ответственность того урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима безумного маньяка", — написал Ляшко.

Министр подчеркнул, что когда-то россияне оправятся от пропаганды Кремля, но будет уже поздно — украинцы и мир никогда не простят преступлений РФ, поддерживаемых гражданами.

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"Вы когда-нибудь оправитесь от пропаганды, которой вам промыли мозги, но будет уже поздно. Жизнь детей, которых вы убили уже никто не вернет. Вечная память. Искренние соболезнования родным", — отметил Ляшко.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко также обратился к директору Европейского регионального бюро ВОЗ Гансу Клюге, отметив, что "не может быть никаких компромиссов со злом".

"Ps: Михаил Мурашко, гамнюк ты, а не министр здравоохранения!", — добавил Ляшко, обращаясь к главе Минздрава Российской Федерации.

Обстрел Вольнянска

Российские оккупанты ночью 23 ноября ударили ракетами С-300 по родильному отделению больницы Вольнянска. Россияне разбомбили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. В результате удара РФ погиб мальчик, родившийся два дня назад.

Женщину и врача, которые были в отделении на момент атаки, достали из-под обломков. По предварительной информации, под завалами больше никого нет. Продолжаются работы по разбору завалов.

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