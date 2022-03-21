Обстрел российскими оккупантами людей на митинге в Херсоне: прокуратура начала расследование

Военнослужащие вооруженных сил РФ применили огнестрельное оружие и светошумовые гранаты к мирному населению.
Прокуратура приступила к уголовному производству по факту обстрела военными РФ участников мирного митинга в Херсоне и за нарушение законов и обычаев войны.
Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.
По данным следствия, 21 марта 2022 года во время мирного митинга на площади Свободы в Херсоне военнослужащие вооруженных сил РФ применили огнестрельное оружие и светошумовые гранаты к мирному населению.
В настоящее время установлено, что ранение получил один человек.
Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статей 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающие нападения на гражданское население и гражданские объекты.
Принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия и причастных лиц.
Напомним, жители Херсона почти ежедневно выходят на мирные митинги против российских захватчиков. 20 марта херсонцы в очередной раз вышли на улицы, чтобы указать направление вооруженным оккупантам.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность жителям Херсонской области, противостоящим оккупантам, собираясь на акции протеста в своих городах.
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