Обстрел российскими оккупантами людей на митинге в Херсоне: прокуратура начала расследование

Обстрел российскими оккупантами людей на митинге в Херсоне: прокуратура начала расследование

Военнослужащие вооруженных сил РФ применили огнестрельное оружие и светошумовые гранаты к мирному населению.

Прокуратура приступила к уголовному производству по факту обстрела военными РФ участников мирного митинга в Херсоне и за нарушение законов и обычаев войны.

Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.

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По данным следствия, 21 марта 2022 года во время мирного митинга на площади Свободы в Херсоне военнослужащие вооруженных сил РФ применили огнестрельное оружие и светошумовые гранаты к мирному населению.

В настоящее время установлено, что ранение получил один человек.

Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статей 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающие нападения на гражданское население и гражданские объекты.

Принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Напомним, жители Херсона почти ежедневно выходят на мирные митинги против российских захватчиков. 20 марта херсонцы в очередной раз вышли на улицы, чтобы указать направление вооруженным оккупантам.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность жителям Херсонской области, противостоящим оккупантам, собираясь на акции протеста в своих городах.

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