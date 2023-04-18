Обстрел рынка в Херсоне: погиб человек, пострадавших стало больше (фото, видео 18+)

Глава области подчеркнул, что рядом нет ни одного военного объекта.

В результате обстрела Херсона 18 апреля погиб один человек, еще 10 человек получили травмы и ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Утро. Средигород Херсона. Рядом нет ни одного военного объекта. Государство-террорист совершило атаку по мирным херсонцам", – говорится в заявлении главы области.

По данным Прокудина, в результате вражеской атаки погиб один человек, еще 10 херсонцев были травмированы.

"За их жизнь и здоровье в эти минуты борются наши героические врачи", – отметил глава ОВА.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия (18+)

Напомним, российская артиллерия утром 18 апреля прицельно обстреляла центральный рынок Херсона. Из-за атаки повреждены торговые павильоны. Сначала было известно о шести раненых.

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