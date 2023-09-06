Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел рынка в Константиновке: количество пострадавших возросло, жуткие фото с места трагедии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3268
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обстрел рынка в Константиновке: количество пострадавших возросло, жуткие фото с места трагедии

Обстрел Константиновки 6 сентября / Фото: Игорь Клименко

На месте происшествия работают экстренные службы.

Российская террористическая армия в среду, 6 сентября, обстреляла обычный рынок в городе Константиновке Донецкой области. Пока известно о 16 погибших, среди которых есть ребенок. Число пострадавших из 20 человек возросло до 28 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В настоящее время количество пострадавших возросло до 28 человек, еще 16 человек погибли. Экстренные службы проводят спасательную операцию.

Последствия удара по Константиновке / © Игорь Клименко
Последствия удара по Константиновке / Фото: Игорь Клименко

"Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших — спасатель. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар площадью около 300 квадратных", — сообщил Игорь Клименко.

Обстрел Константиновки 6 сентября / © Игорь Клименко
Обстрел Константиновки 6 сентября / Фото: Игорь Клименко

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российские террористы в Константиновке убили 16 человек, среди которых ребенок.

Также президент Зеленский показал момент удара по рынку в городе.

Читайте также:

Зеленский опубликовал видео момента удара по рынку в Константиновке

Зеленский опубликовал видео момента удара по рынку в Константиновке

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3268
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация