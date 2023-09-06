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Обстрел рынка в Константиновке: в ОВА рассказали страшные подробности, количество пострадавших снова возросло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Обстрел рынка в Константиновке: в ОВА рассказали страшные подробности, количество пострадавших снова возросло

Последствия удара по Константиновке / Фото: Игорь Клименко

Число пострадавших может расти.

Российская террористическая армия в среду, 6 сентября, нанесла ракетный удар по городу Константиновке Донецкой области. На месте трагедии погибли 16 человек, количество пострадавших возросло до 34 человек.

Об этом в эфире телемарафона сказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

Она отметила, что на месте обстрела работают экстренные службы. С места трагедии уже эвакуировали тела погибших.

"До сих пор работают спасатели, работают представители полиции. Основные последствия этой трагедии уже более или менее ликвидированы. По состоянию на эту минуту имеем информацию о 16 погибших и 34 раненых. Информация может меняться, поскольку люди обычно, незначительные травмы получили, немного позже обращаются за медицинской помощью. Людей, к сожалению, останки людей уже вывезли, эвакуировали", — объяснила она.

Напомним, 6 сентября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Константиновке Донецкой области. На месте трагедии погибли 16 человек, среди которых есть ребенок.

Также президент Зеленский показал момент удара по рынку в городе.

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Дата публикации
Просмотры
898
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