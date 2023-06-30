Обстрел школы в Донецкой области: двое погибших и шесть раненых (фото)

Попадание произошло на территории местной школы, в которой на момент обстрела находились 12 гражданских.

Российские захватчики 30 июня обстреляли школу в Покровском районе Донецкой области, в результате чего погибли два человека и еще 6 получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Также читайте В Гуляйполе под обстрелами местные бегают в парикмахерскую и все еще работают коммунальщики

"В результате ракетных обстрелов произошло разрушение здания учебного заведения в с. Сергеевка. В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов разрушенного здания изъяты тела 2 погибших. А также спасены 1 человек. Всего в результате обстрела ранения получили 6 человек", — говорится. в сообщении.

В Донецке областной прокуратуре рассказали, что захватчики ударили ракетами систем залпового огня.

Сообщается, что попадание произошло на территории местной школы, в которой на момент обстрела находились 12 гражданских – представители администрации, учителя и технический персонал.

"В результате обстрела погибли 56-летняя учительница начальных классов и 44-летняя главная бухгалтерша. Шесть других сотрудников, из них четверо мужчин в возрасте от 54 до 69 лет и две женщины 24 и 34 лет получили телесные повреждения", — сообщили в прокуратур.

В Национальной полиции сообщили, что кафиры ударили по селу из ОТРК «Искандер». На месте работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, парамедики и все профильные службы.

Захватчики обстреляли школу в с. Сергеевка

Захватчики обстреляли школу в с. Сергеевка

оккупанты ударили по школе в селе Сергеевка

оккупанты ударили по школе в селе Сергеевка

оккупанты ударили по школе в селе Сергеевка

оккупанты ударили по школе в селе Сергеевка / Фото: t.me/UA_National_Police

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Запорожье россияне убили семейную пару, после чего угнали 3 авто, 30 тысяч долларов и ювелирные изделия.

Кроме того, мы ранее сообщали, что российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал Херсона. Армия РФ ударила по городу из артиллерии.

Читайте также: