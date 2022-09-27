Обстрел Славянская: мэр города рассказал о последствиях вражеской атаки

В результате вражеского обстрела был ранен один человек.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"Вторник, 27 сентября. К сожалению, вчера вечером город снова обстреляли. Центральная часть, Барвинковская, Словкурорт. Ранен один человек. Берегите себя!", — написал он.

Мэр города также на видеообращении показал последствия вражеских обстрелов.

Стоит отметить, что 26 сентября город Славянск подвергся очередному обстрелу со стороны российских оккупантов. В этот раз пострадал район улицы Барвинковской и центр – улицы Ботаническая и Шевченко.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 216-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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