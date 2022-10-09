Обстрел Сумщины: российский дрон убил мать троих детей, муж и сын погибшей служат в ВСУ

Когда люди помогали потерпевшей, россияне снова выпустили гранату по гражданским.

Российские оккупанты в воскресенье, 9 августа, дроном обстреляли центр села Митрополье Сумского района. Россияне убили 41-летнюю мать троих детей, старший сын женщины и мужчина служат в ВСУ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Российские оккупанты в воскресенье с дрона сбросили гранату в центр села, где обычно отдыхают местные жители. Из-за взрыва тяжело ранило 41-летнюю работницу магазина. Из-за многочисленных травм женщина скончалась.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Без матери осталось трое детей. Старши сын и муж женщины – военнослужащие ВСУ, остальные двое детей – школьники.

"В это время было возле магазина немало людей, обычных мирных жителей, которые отдыхали. И когда женщину спасали, россияне сбросили сюда же еще одну гранату из дрона! От второго взрыва чудом никто не пострадал. Видел ли враг, целивший мирный обьект? Что там были мирные гражданские люди? Бесспорно. Это даже хуже терроризма", — подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Взрывы в Сумской области

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 9 октября сообщил, что россияне из дронов в очередной раз обстреляли Сумскую область и сообщил о жертве среди гражданских жителей.

Россияне еще с начала полномасштабной войны против Украины регулярно обстреливают приграничные регионы Сумской области. Оккупанты убивают мирных жителей, домашних животных и разрушают имущество украинцев.

Читайте также: