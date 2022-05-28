Обстрел Сумской области: оккупанты ударили по церкви и детсаду, есть пострадавшая (фото)

В результате обстрела российскими войсками Сумской области 28 мая повреждены церковь, детсад и частный дом. Одна женщина получила ранения.
Под обстрел оккупантов попали сразу два населенных пункта Сумской области.
Об этом проинформировали в Госпогранслужбе Украины.
"Российская авиация около 18 часов осуществила 3 пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района. В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 28 мая, российские оккупанты обстреляли Сумскую область – приграничье и Сумской район.
Напомним, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь объяснил, если российские войска и решат снова наступать на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, то просто увязнут там и успеха не будут.
Читайте также: