Обстрел Украины 10 февраля: движение по трассе "Киев-Чоп", где упала российская ракета, возобновили

Движение по трассе "Киев-Чоп", где на Львовщине возле автобусной остановки упала российская ракета, возобновили.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

Патрульные 10 февраля в 11:50 перекрыли движение по трассе из-за упавшей у автобусной остановки в селе Кизлив Золочевского района Львовской области российской ракеты.

На месте происшествия работали взрывотехники и другие экстренные службы. Патрульная полиция перекрыла движение по этому участку дороги и направляла автомобилистов на альтернативные пути.

В 15:14 полиция сообщила, что движение по трассе возобновлено.

Ракетный обстрел Львовской области 10 февраля

Российские террористы 10 февраля нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Во Львовской области силами ПВО было сбито 9 ракет.

Однако на одном из объектов энергетической инфраструктуры Львовщины раздались взрывы. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о том, что российская ракета атаковала энергетическую отрасль области.

Также террористы обстреляли санаторий в Львовском районе. Одна из ракет оккупантов упала на трассу "Киев-Чоп" возле села Кизлив Золочевского района. К счастью, она не сдетонировала.

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