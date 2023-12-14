Обстрел Украины "Кинжалами": Игнат рассказал о ракетных ударах и целях России

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты 14 декабря атаковали Украину ракетами "Кинжал". Последствия этого устанавливаются.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Игнат пояснил, что ракеты летели в сторону Хмельницкой области, их количество сейчас устанавливается.

"Были пуски в район Хмельницкой области, затем было зафиксировано еще несколько воздушных целей, которые шли через Киев в направлении запада - это Ровенская и Волынская области. Сколько было этих ракет - мы выясняем. Было ли сбитие, тоже мы установим", - сказал он.

Также Юрий Игнат добавил, что оккупанты запускают ракеты по городу Староконстантинов Хмельницкой области, поскольку там базируется украинская тактическая авиация.

"Это место базирования 7 бригады тактической авиации. У нас есть единственная бригада, которая имеет на вооружении тактические бомбардировщики и это их место стационарного базирования. Но мы понимали, что сегодня "никто дома не сидит". Но враг почему-то облюбовал это место. Туда каждую ночь летят "Шахеды", а теперь уже и "Кинжалы", - пояснил он.

Напомним, днем 14 декабря воздушная тревога несколько раз уже охватывала всю Украину. Оккупанты запустили в сторону нашего государства ракеты "Кинжал".

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