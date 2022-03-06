Обстрел во время эвакуации из Ирпеня - погибли взрослый и два ребенка: начато расследование

Дело открыто по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Прокуратура Киевской области начала уголовные производства по обстрелу вооруженными силами Российской Федерации гражданского населения во время эвакуации из Ирпеня.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Дело открыто по фактам нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, 6 марта военнослужащие РФ открыли огонь по гражданским жителям на выезде из города Ирпень. Люди пытались покинуть населенный пункт, находящийся под постоянным обстрелом захватчиков. Смертельное ранение получили три человека, среди которых два ребенка. Число пострадавших уточняется.
Кроме того, 5 марта армия оккупантов открыла огонь по мирным жителям в селе Светильня Броварского района и на хуторе Гребельки. От пулевого ранения погиб мужчина. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.