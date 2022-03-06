Обстрел во время эвакуации из Ирпеня - погибли взрослый и два ребенка: начато расследование

Обстрел во время эвакуации из Ирпеня - погибли взрослый и два ребенка: начато расследование

Дело открыто по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуратура Киевской области начала уголовные производства по обстрелу вооруженными силами Российской Федерации гражданского населения во время эвакуации из Ирпеня.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Дело открыто по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 6 марта военнослужащие РФ открыли огонь по гражданским жителям на выезде из города Ирпень. Люди пытались покинуть населенный пункт, находящийся под постоянным обстрелом захватчиков. Смертельное ранение получили три человека, среди которых два ребенка. Число пострадавших уточняется.

Кроме того, 5 марта армия оккупантов открыла огонь по мирным жителям в селе Светильня Броварского района и на хуторе Гребельки. От пулевого ранения погиб мужчина. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу.