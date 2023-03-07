Обстрел, взрывы и крики: стали известны подробности гибели Героя Украины "Да Винчи"

Фотографы рассказали, что "Да Винчи" погиб буквально у них на глазах.

Легендарный Герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб под Бахмутом во время вражеского обстрела.

Об этом рассказали известные военные фотографы Константин и Влада Либеровы, также опубликовавшие фотографии "Да Винчи", сделанные незадолго до его гибели.

Они написали, что легендарный военный был очень смелым и отчаянным: "Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда".

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"Позавчера ты на моих глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей. И они ушли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил танк с полным" горевший бк в то время, когда все боялись даже приблизиться к нему", — говорится в сообщении.

Фотографы рассказали, что стали свидетелями обстрела, в результате которого погиб Дмитрий Коцюбайло.

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым отчаянным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным. До конца дней мы будем гордиться, что знали тебя. Герои не умирают", — написали Либеровы.

Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на войне против оккупантов погиб легендарный боец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Как сообщалось, певец Святослав Вакарчук отреагировал на гибель Да Винчи и вспомнил свое знакомство с бойцом ВСУ и их встречи во время войны. Вакарчук признался, что "Да Винчи" всегда вдохновлял его своими качествами.

К слову, 1 декабря 2021-го Дмитрий Коцюбайло получил звание героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда"

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