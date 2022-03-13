Обстрел Яворивского полигона на Львовщине – это очевидный сигнал для НАТО — МВД

Российские войска пытаются показать, что якобы нет ни одной точки в Украине, в которую оккупанты не могли бы достать.

Российские оккупанты ударили по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон) во Львовской области. Это можно считать реальным сигналом НАТО и предполагаемое Путиным уничтожение цепочки передачи оружия из ЕС в Украину.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Это попытка сигнала для НАТО, потому что вчера было заявление путина о том, что Россия будет уничтожать все цепочки передачи оружия с Запада на территорию Украины. В данном случае – это один из таких сигналов. Это, к сожалению, наша реальность на ближайшую неделю". И к этому нужно немного спокойнее относиться. Мы входим в достаточно длинную стадию войны. Блицкрига россиянам не удалось. И у нас есть два варианта: или сдаваться, или воевать. А мы воюем, поэтому нам следует запастись терпением и не вестись на деморализацию. Впереди еще точно несколько напряженных сложных психологически недель", — говорит Денисенко.

По его словам, российские войска пытаются показать, что якобы нет ни одной точки в Украине, в которую оккупанты не могли бы достать, где можно быть спокойными, где бы люди не вынуждены были сидеть в подвалах в ожидании воздушной тревоги.

Напомним, российские власти пригрозили уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины. Они станут "законными целям" для вооруженных сил РФ.

ТСН.ua

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